Czy spełnią szumne zapowiedzi?

Wicemistrzowi Polski Stali Gorzów życzę, aby obietnice prezesa Waldemara Sadowskiego faktycznie się spełniły. Chodzi o słowa działacza, który zapowiedział, że kibice zobaczą w sezonie 20 meczów swojej drużyny. To oznacza walkę o medale i naprawdę daleko posunięty optymizm. Stal musi przede wszystkim odnaleźć się w nowej rzeczywistości post - Zmarzlikowej. Nie mam wątpliwości, że łatwe to wcale nie będzie.

For Nature Solutions Apatorowi Toruń życzę z kolei, aby powrót Emila Sajfutdinowa faktycznie zmienił oblicze tej drużyny, dla której do tej pory szczytem była walka o miejsca 3-4. Kto wie, być może Rosjanin okaże się tym, który da Toruniowi upragnione od lat sukcesy.

W gronie drużyn walczących o medale z pewnością będzie też Betard Sparta Wrocław. Dla mnie faworyt numer jeden do złota. Taki dream team wydaje się być skazany na złoto. Życzę więc klubowi, aby Tai Woffinden znalazł w sobie wystarczające pokłady motywacji, aby wrócić do dawnej formy. Przyda się także dobre słowo w kontekście Piotra Pawlickiego, który zmienił klub po to, aby skierować swoją karierę na właściwe tory. Ma to się wydarzyć właśnie we Wrocławiu.