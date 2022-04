Deszcz uchronił legendarny klub przed dramatem

Od kilku dni prawie cała Polska zmaga się z nagłym załamaniem pogody. W niektórych rejonach kraju poza porywistym wiatrem i rzęsistym deszczem pojawił się również śnieg. Są to oczywiście fatalne informacje dla kibiców, którzy odliczają dni do pierwszych oficjalnych zawodów ligowych. O ile w PGE Ekstralidze większość klubów ma w zanadrzu specjalne plandeki, o tyle sytuacja gorzej wygląda w ośrodkach pierwszo i drugo-ligowych.

W Rybniku odetchnęli z ulgą

Niestety od sobotniego poranka co rusz dochodzą do nas niezbyt optymistyczne wieści. Wiemy już, nie odbędą się mecze Orła Łódź z ROW-em Rybnik oraz Texom Stali Rzeszów z OK Bedmet Kolejarzem Opole.

Większość kibiców z pewnością pogrąża się teraz w rozpaczy. Zupełnie inne nastroje muszą panować z kolei w Rybniku. Podopieczni Antoniego Skupienia na teren rywala mieli wybrać się bowiem z zaledwie jednym juniorem. Co prawda Paweł Trześniewski został oficjalnie zgłoszony do składu, jednak na pewno nie wyjechałby on do ani jednego biegu ze względu na złamaną rękę. Gdyby pojedynek doszedł do skutku, skończyłoby się na tym, że przy nazwisku młodzieżowca z góry dopisalibyśmy trzy literki W.

Odwołanie meczu to też dodatkowy czas na rekonwalescencję. Kto wie, być może w drugim podejściu nastolatek dojdzie do pełni sił i wspomoże swoją drużynę. Ponadto trener w zanadrzu ma również Kacpra Tkocza, który leczy obecnie złamanie obojczyka. Nie da się więc ukryć faktu, iż pogoda wybawiła wielokrotnych mistrzów kraju z nie lada opresji.

Witold Skrzydlewski grzmi

Nic więc dziwnego, że w Łodzi nie są zadowoleni z podjętej decyzji. - Jestem oburzony, że mecz KŻ Orzeł Łódź z ROW Rybnik nie może odbyć się o godzinie 18:00. Wiedzieliśmy, że w Łodzi były opady. Tor byłby przygotowany na tę godzinę. W związku z tym, że PZM przestał reprezentować prawa klubów i jest uzależniony od telewizji, której sprzedał prawa do pokazywania spotkań za śmieszne pieniądze, telewizja nie życzyła sobie rozegrania meczu o godzinie 18:00 i odwołała spotkanie - oznajmił działacz w oficjalnym oświadczeniu dostępnym na oficjalnej stronie klubu.