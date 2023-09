Deszcz popsuł święto. Michelsen mistrzem Europy, brąz Kołodzieja!

Przed zawodami zastanawialiśmy się nad tym, czy Janusz Kołodziej będzie w stanie odrobić wielką - jak na jeden turniej - stratę do wyprzedzających go rywali. Polak jest w tym sezonie w świetnej formie i to nie ulega wątpliwości. Niestety na skutek kontuzji był zmuszony odpuścić jedne zawody SEC, przez co praktycznie pozbawił się szans na tytuł. Praktycznie, bo w teorii takie szanse miał jeszcze przed zawodami w Pardubicach, które były zakończeniem tegorocznego cyklu.