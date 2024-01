Deszcz pieniędzy z miasta. To za mało! Prezydent obiecał więcej

Dlatego chcieli odsprzedać licencję operatorowi Polsat Plus Areny

To dołożenie miliona sprawiło, że klub zarobił na turnieju ledwie 100 tysięcy złotych. Nic dziwnego, że jesienią Stal podjęła rozmowy dotyczące odsprzedaży praw gdańskiej Polsat Plus Arenie. Były one tak zaawansowane, że na stadionie w Gdańsku pojawił się Ole Olsen, budowniczy jednodniowych torów, by zdjąć miarę i przygotować projekt toru.