Deszcz pieniędzy w kampanii. Co po wyborach? [FELIETON]

Inflacja szaleje, a publiczne pieniądze wpływają do klubów

Spółki skarbu państwa przelewają miliony na konta polskich klubów, a czy to dobre zjawisko - szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach i szalejącej inflacji - pozostawiam do oceny każdego z osobna. Mam jednak wrażenie, że jeszcze nigdy żużel nie stał się tak popularnym narzędziem dla polityków, którzy już zaczęli swoją kampanię wyborczą. Najdalej poszedł w ostatnich dniach poseł Łukasz Mejza, który pojawił się na konferencji Falubazu, na której ogłoszono kontrakt reklamowy z Eneą. Polityk miał w tej transakcji być tzw. dobrym wujkiem.

Zbliżający się sezon będzie dobrą okazją dla miejscowych polityków, aby ogrzać się w blasku sukcesu klubów, a przy okazji pokazać, że parlamentarzyści potrafią zadbać o interesy lokalnego sportu. Słyszałem jeszcze do niedawna takie głosy, że największy problem w kontekście walki o utrzymanie w PGE Ekstralidze będzie miała Fogo Unia Leszno, za którą stoją prywatne podmioty. Dla porównania w takim Krośnie chwalono się kontraktem z Orlenem. Teraz to już nieaktualne, bo i w Lesznie pojawiała się Enea jako sponsor strategiczny.

Kluby za rok będą miały problem

A tak w ogóle to zastanawiam się, jak ten deszcz pieniędzy ze spółek skarbu państwa wpłynie na polskie kluby. Kontrakty zawodnicze poszły bardzo mocno w górę, a jesienią przecież nikt nie będzie chciał schodzić ze stawek. Jeśli już, to żużlowcy wołać będą tylko o podwyżki. Kluby sam przyzwyczajają swoje gwiazdy do horrendalnych stawek. Póki jest kasa, problemu nie będzie. No ale właśnie - jak długo ta kasa będzie?