Desperacja mistrza świata, sms-y nie pomogły. Polski klub wybrał innego

3-krotny mistrz świata Nicki Pedersen słał sms-y do prezesa INNPRO ROW-u Rybnik Krzysztofa Mrozka, ale nie dostanie pracy u beniaminka PGE Ekstraligi. Mrozek dogadał się z Chrisem Holderem (akurat on ma na koncie jeden tytuł) i to on ma być liderem drużyny w sezonie 2025. A Pedersen dalej wysyła oferty i to nawet do tych klubów, który start w przyszłym roku jest zagrożony.