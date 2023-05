Derby ziemi wschodniej dla Motoru! Wilki były bez szans

Choć mecz zaplanowano na 19:15, sędzia po raz pierwszy uruchomił zegar dwóch minut z niemalże dwugodzinnym opóźnieniem. Tor najpierw trzeba było ubić, wyrównać, a następnie nawet... polać wodą, by nawierzchnia się związała. I choć mecz rozegrano z wielkim opóźnieniem, to egzamin zdała plandeka. Gdyby nie ona, meczu w ogóle by nie było, bo w Lublinie padało przez cały dzień. Organizatorzy stanęli jednak na wysokości zadania i należycie usunięto wodę, która przedostała się pod plandekę, a także stworzono warunki, które były dobre do jeżdżenia.

Już po pierwszym biegu jasne było, że tor jest przyczepny, ale zawodnicy nie mieli większych problemów z pokonywaniem łuków. Ku zaskoczeniu w pierwszym biegu triumfował Jarosław Hampel, który prowadził od startu do mety. Hampel założył po wyjściu spod taśmy Jasona Doyle’a, a wyścig ułożył się po starcie. Inaczej było w drugim wyścigu, a Mateusz Cierniak udowodnił, że pomimo całodziennych opadów deszczu, nawierzchnia pozwala na skuteczną walkę na dystansie. Wyścig juniorski był rodzynkiem, jeśli chodzi o mijanki, bo te - jeśli bywały w innych wyścigach, to na pewno nie należały do tak świetnych harców, jak jazda Cierniaka z rówieśnikami. Po starcie Wilki prowadziły podwójnie, ale Mateusz Cierniak najpierw uporał się z Krzysztofem Sadurskim, a następnie z Szymonem Bańdurem.

Pary wystarczyło na pierwszą serię

Mocy w motocyklach wystarczyło Cellfast Wilkom Krosno tylko na pierwszą serię startów. Po podwójnym zwycięstwie pary Lindgren - Holder nad Świdnickim i Milikiem w piątym wyścigu, przewaga gospodarzy wzrosła do ośmiu punktów i tak naprawdę wówczas zakończyły się meczowe emocje, bo Motor tylko powiększał przewagę.

Strach pomyśleć co zostałoby z Wilków, gdyby Motor nie był osłabiony. Z Dominikiem Kuberą w składzie Cellfast Wilki Krosno mogłyby mieć problemy z wyjściem z 30 punktów. Wilki nie wygrały drużynowo żadnego wyścigu. Menedżer gości nie szachował zespołem i nie wprowadzał rezerw taktycznych w pierwszej fazie meczu. Trudno się jednak dziwić, gdyż liderzy Motoru byli i tak nie do pokonania w tym spotkaniu. Po pierwszą rezerwę taktyczną Ireneusz Kwieciński sięgnął dopiero w jedenastym wyścigu dnia. Mateusza Świdnickiego zastąpił Andrzej Lebiediew. Ta rezerwa okazała się przestrzelona, bo Wilki przegrały 1:5 i to właśnie po jedenastym biegu krośnianie stracili szansę na triumf w meczu. Na cztery biegi przed końcem jasne było, że dwa punkty meczowe pozostaną w Lublinie.

Dali wsparcie Kuberze

Kontuzjowany zawodnik gospodarzy - Dominik Kubera dostał wsparcie od miejscowych kibiców. Lubelscy kibice przygotowali transparent dla Kubery z napisem "Domin 3m się!". To nie był jedyny taki transparent, bo na lubelskim obiekcie można było znaleźć więcej takich flag. Również klub przygotował dla Kubery transparent z napisem "Domin trzymaj się", a pozowały z nim m.in. podprowadzające Motoru w mediach społecznościowych. Zawodnicy także ustawili się do zdjęcia za transparentem.

Sam Kubera, który w niedzielę przeszedł operację, dzień później zjawił się na stadionie, by wspierać kolegów z zespołu. Garstka kibiców z Krosna, która przyjechała do Lublina wspierać swój klub także skandowała imię i nazwisko kontuzjowanego zawodnika gospodarzy.

Spisali się na szóstkę

Liderzy Motoru Lublin pod nieobecność Dominika Kubery stanęli na wysokości zadania i w kapitalny sposób załatali dziurę po nieobecnym koledze. Hampel, Lindgren, Zmarzlik i Holder niemalże nie notowali wpadek. Kapitalną czwórkę uzupełnił też Mateusz Cierniak, który na swoim koncie zanotował 10 punktów i dwa bonusy. Bartosz Zmarzlik odstąpił swój ostatni wyścig Kacprowi Grzelakowi.

Platinum Motor Lublin: 56

Cellfast Wilki Krosno: 34

Motor Lublin:

9. Jarosław Hampel 14 (3, 2, 3, 3, 3)

10. Bartosz Bańbor 0 (0, -, 0, -)

11. Jack Holder 10+1 (0, 2*, 3, 3, 2)

12. Fredrik Lindgren 10+4 (2*, 3, 2*, 2*, 1*)

13. Bartosz Zmarzlik 12 (3, 3, 3, 3, -)

14. Mateusz Cierniak 10+2 (3, 3, 1*, 2*, 1)

15. Kacper Grzelak 0 (0, 0, 0, 0)

Wilki Krosno:

1. Jason Doyle 8+1 (1*, 2, 2, 1, 2)

2. Krzysztof Kasprzak 7+2 (0, 1*, 1*, 2, 3)

3. Vaclav Milik 5 (2, 0, 1, 2, 0)

4. Mateusz Świdnicki 2+1 (1*, 1, 0, -)

5. Andrzej Lebiediew 6+1 (1, 3, 1, 0, 0, 1*)

6. Krzysztof Sadurski 3+1 (1*, 2, 0)

7. Szymon Bańdur 3+1 (2, 0, 1*)

8. Denis Zieliński - ns

Bieg po biegu:

