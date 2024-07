Derby wracają po latach. Biletów już dawno nie było

Stadion pęknie w szwach, zgarną fortunę

To najlepszy beniaminek od lat

Kiedy przewidywano wyniki meczów przed sezonem, to wielu upatrywało szans NovyHotel Falubazu tylko i wyłącznie na własnym torze. Tam jednak polegli ośmioma punktami i w Gorzowie wydają się być na straconej pozycji. Sęk w tym, że beniaminek miał walczyć o utrzymanie, a obecnie plasuje się na piątej pozycji, tracąc tylko cztery punkty do trzeciej ebut.pl Stali.

Zielonogórzanie zaskakują, a ich zawodnicy wprost przyznają, że ambicje mają dużo większe. Wiele w tym meczu zależeć będzie od braci Pawlickich i Jarosława Hampela. Temu drugiemu zmieniono nawet numer startowy, co teoretycznie ma być korzystniejsze dla wyniku całej drużyny. Piotr natomiast pomimo urazu dłoni był w stanie w sobotę stanąć na podium rundy Tauron SEC w Grudziądzu. W ostatnich tygodnia imponuje prędkością, co ma prawo napawać optymizmem kibiców Falubazu.

Rywala zza miedzy trzeba pokonać

Derby lubuskie przyciągają nie tylko tym, co się dzieje na torze, ale i poza nim. Nieważne jak słaby byłby to sezon, to rywala zza miedzy trzeba pokonać. Fanom nie trzeba przypominać choćby słynnego napisu "tylko Falubaz" wywieszonego przez niczego nieświadomych kibiców z... Gorzowa. Dopiero po chwili zorientowali się, co tak naprawdę eksponowali. Ta zaplanowana akcja sympatyków z Zielonej Góry wspominana jest po dziś dzień.