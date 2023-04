Derby ściany wschodniej. Miliony w tle. "Stoją ością w gardle"

Motor Lublin ma największy budżet i najlepszego zawodnika

Kiedy w 2018 roku Platinum Motor Lublin awansował do PGE Ekstraligi, to od razu zaczęły się narzekania w stylu: znowu trzeba będzie podróżować na koniec świata, a drogi kiepskie i dużo kilometrów do przejechania. Teraz narracja się zmieniła. Motorowi wypomina się to, że jest hojnie wspierany przez spółki skarbu państwa. Używa się słów: dojenie, pompowanie. Wszystko po to, by Motor innym zohydzić.