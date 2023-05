Derby o wielką stawkę. Przegrany może pożegnać się z ligą

Fatalnie jak do tej pory układa się sezon 2023 dla For Nature Solutions Apatora oraz ZOOLeszcz GKM-u. Obie drużyny znajdują się w tej chwili na dnie tabeli i w najbliższy piątek zmierzą się w najważniejszym derbowym starciu ostatnich paru lat. Z nożem na gardle przystąpią do pojedynku zwłaszcza grudziądzanie, którzy wciąż są bez meczowego zwycięstwa. Poznaliśmy awizowane składy na ten pojedynek.