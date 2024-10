Dementują plotki. Podadzą polskiemu klubowi kroplówkę, jest jeden warunek

To koniec, uderzyli pięścią w stół, "zmarnowałem czas"

W Speedway Kraków od razu pomyślano, że chodzi o zdjęcie z Martą Półtorak. Oświadczenie zarządu klubu z Rzeszowa zbiegło się z tym wydarzeniem, lecz nie miało to wpływu na ich decyzję. Prezes Michał Drymajło, kiedy dał zielone światło na opublikowanie tej informacji, nie był w Polsce i nie miał o tym pojęcia. Co więcej, Stal nie żywi żadnej urazy do Półtorak, która przez dekadę zajmowała się żużlem w Rzeszowie. - Bardzo szanuję panią Półtorak, jest legendą Stali, a ja legendy będę szanować. Utraciłem jednak wiarę w to, że klub z Krakowa wystartuje - przyznaje.