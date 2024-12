Degradacja "złotego dziecka". Hitowy transfer jest dla niego katastrofą

Seifert-Salk w sezonach 2022-2023 był na ustach wszystkich, bo jego forma wyraźnie eksplodowała. Najpierw był skuteczny na torach 2. Ligi Żużlowej (aktualna nazwa to Krajowa Liga Żużlowa), a później stał się jedną z największych gwiazd Metalkas 2. Ekstraligi. Te dwa sezony "życia" odjechał jako zawodnik PSŻ Poznań. Łączono go nawet z klubami PGE Ekstraligi, jednak taki Włókniarz Częstochowa zdecydował się na Madsa Hansena i ten wybór się obronił.

Hansen po zakończeniu startów na pozycji U24 sensacyjnie pozostał w Częstochowie, a Seifert-Salk musiał zejść szczebel niżej, do trzeciej klasy rozgrywkowej. To policzek dla zawodnika, który jeszcze dwanaście miesięcy temu był pod obserwacją najbogatszych polskich klubów. Działaczy do Seiferta-Salka zniechęciły starty Duńczyka. Spod taśmy zawsze wychodził z tyłu, na niesprzyjającym walce na dystansie krośnieńskim torze trudno było mu wyprzedzać.