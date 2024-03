Decyzja spółki Skarbu Państwa zrujnuje polski klub? Są powody do paniki

Zarząd Polonii został poinformowany o nieprzedłużaniu współpracy w piątek. Dla działaczy był to szok, ponieważ warunki były ustalone już od dłuższego czasu i pozostawało tylko złożyć podpisy na nowej umowie . To tego jednak nie dojdzie, zatem budżet Polonii został znacznie uszczuplony. W klubie przyznają, że sytuacja jest bardzo trudna i musi spowodować ruchy ze strony zarządu. Zawiedli się kibice, którzy myśleli, że w Pile w końcu wszystko jest w 100 proc. ustabilizowane.

Spółka Skarbu Państwa odchodzi, a kibice Polonii się martwią

Spójrzmy na reakcje fanów w mediach społecznościowych Polonii. - Po raz kolejny polityka zabija nasze kibicowskie nadzieje. Skład, Hans, remont stadionu, ale dlaczego tak późno? Rozumiem, że jest to 101 konkret na 100 dni i dziwnym trafem niedługo wybory samorządowe. Żeby się nie okazało, że kampania upłynie teraz pod hasłem: Zagłosuj na mnie, a uratuję Ci żużel - pisze jeden z nich.



- Jako kibice musimy dać z siebie wszystko, żeby przetrwać ten ciężki moment. Nic nie jest jeszcze stracone, być może zarządowi uda się znaleźć sponsorów. Mniejszych lub większych, tak jak zawsze to było w Pile. Szkoda, że spółka państwowa podjęła takie decyzje. Natomiast podejrzewam, że i tak każdy kibic wiedział, że po wyborach właśnie tak to może wyglądać. - W Pile niestety to jest normą, że wiara w politykę tak się kończy. Oby znowu nie był to koniec na kolejne lata. - Nie poddawać się, kupować dodatkowe bilety - dodają następni.