Decyzja mogła być tylko jedna. Ostatnia szansa wielkiego talentu?

Michaiłow wraca do domu. Ostatnia szansa?

W sezonie 2024 Michaiłow będzie zawodnikiem Lokomotivu Daugavpils, czyli klubu który go odkrył i pokazał żużlowemu światu. To dla Olega szansa na odbudowę, udowodnienie sobie i innym że nadal może być skutecznym. A co, jeśli i ten plan nie wypali? To już chyba trzeba będzie się poważnie zastanowić nad przyszłością Michaiłowa w sporcie żużlowym, bo niższej ligi w Polsce już nie mamy.