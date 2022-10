Zdunek już raz usiadł do stołu z wierzycielami

Tadeusz Zdunek to postać zasłużona dla gdańskiego żużla. Chyba nie będzie przesadą jeśli stwierdzimy, że to głównie dzięki jego ogromnej pasji połączonej z niemniejszym zapałem w tej chwili w Trójmieście fani dalej oglądają wyścigi czterech odważnych facetów na motocyklach bez hamulców. To właśnie ten człowiek nie zostawił klubu w fatalnej sytuacji (utrata licencji na PGE Ekstraligę w 2014, rozmowy z wierzycielami i redukcja zadłużenia) i w zaledwie sezon sprowadził go z drugiej ligi na zaplecze Ekstraligi.

Na tym zapleczu startuje zresztą do dzisiaj i radzi sobie z różnym skutkiem. Czasem była walka o utrzymanie, czasem nawet finał jak chociażby w pamiętnym 2017 roku. Pewne jest jedno - ze Zdunek Wybrzeżem zawsze trzeba się liczyć, ponieważ w składzie niemal co sezon znajduje się paru perspektywicznych zawodników. W tym roku odpalił na przykład Rasmus Jensen. Duńczyk w końcówce zmagań złapał taką formę, że mało brakowało, a awansowałby do finału Grand Prix Danii. No, trzeba przyznać, iż to robi wrażenie.