Darmowe bilety na GP w Warszawie. Gratka dla czytelników

Pod koniec zeszłego tygodnia nagrodziliśmy 20 czytelników naszego portalu podwójnymi zaproszeniami na Grand Prix Polski w Warszawie. Teraz mamy jeszcze lepsze wieści, bo do zgarnięcia jest aż 30 podwójnych zaproszeń!

Konkurs, którego Interia jest organizatorem znajdziecie na Interia Sport Żużel (wystarczy kliknąć TUTAJ). Zadania są banalnie proste, bowiem wystarczy tylko polubić nasz profil na portalu Facebook oraz w komentarzu pod postem konkursowym (post konkursowy jest przypięty na samej górze strony) opisać najbardziej pamiętną chwilę związaną ze sportem żużlowym! Z jakiego to będzie wydarzenia? To zależy tylko od was.