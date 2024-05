Dantejskie sceny w Lesznie. Ucierpieli kibice, ochroniarze wyciągnęli pałki

Nie potrafili jej ukraść, więc porwali ją na strzępy

Ci dwaj kibice z tzw. młyna podbiegli do sektora sympatyków Motoru i chcieli im ukraść flagę. Kiedy nie mogli sobie z tym poradzić, to po prostu porwali ją na strzępy . Wtedy przybiegła ochrona.

Jednego z chuliganów udało się ochroniarzom złapać, ale w sukurs przyszli im kolejni kibice z sektora tych najbardziej zagorzałych sympatyków leszczyńskiej drużyny. Doszło do szarpaniny między nimi i ochroną. Ten złapany kibic w trakcie zadymy uderzył się głową w barierkę , ale koledzy finalnie wyrwali go z rąk ochroniarzy. Ci sięgnęli po pałki teleskopowe i ruszyli w pogoń za wandalami.

Kibic uderzył prezesa, to był duży skandal

Całej tej akcji towarzyszyły okrzyki. Z jednej strony usłyszeliśmy znaną na żużlowych stadionach przyśpiewkę: "Unia Leszno, to nie jest polski klub" (nawet tęgie głowy nie potrafią wyjaśnić, skąd się to wzięło), a z drugiej: "Motor Lublin, to jest pis-owski klub", co jest z kolei ewidentnym nawiązaniem do czasów, gdy Jacek Sasin ogrzewał się w blasku żużlowej drużyny i miał jej pomóc w załatwieniu kontraktów ze spółkami skarbu państwa.