Dane są przerażające. Trener Biało-Czerwonych napisał do światowych władz

W 2024 narzekaliśmy, że Bartosz Zmarzlik ma kłopoty ze sprzętem, że tylko dzięki świetnej technice i ogromnej wiedzy na temat silników i motocykli potrafi wykręcić dobry wynik z niczego. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę możemy za obecnymi czasami zatęsknić, bo rola zawodnika w czarnym sporcie coraz bardziej się marginalizuje.

Trener kadry Rafał Dobrucki napisał do FIM. Zwraca uwagę na jedno

W zasadzie nie ma dnia, żeby trener Biało-Czerwonych Rafał Dobrucki nie bił na alarm w sprawie kierunku, w którym podąża czarny sport. Już pięć lat temu nasz selekcjoner napisał do światowych władz, zwracając uwagę, że o wyniku, w 80 procentach, decyduje sprzęt, a tylko 20 procent należy do człowieka.

Na nic jednak kolejne ostrzeżenia i prośby. Armando Castagna, człowiek od żużla w światowej federacji nie widzi powodu, by cokolwiek zmieniać. Jest szybko, ma być jeszcze szybciej. Żużel ma być namiastką Formuły 1, gdzie kierowcy tasują się tuż po starcie, a okazją do mijanek na dystansie dają wjazdy do pit-stopu.

Rafał Dobrucki ma dobrą radę dla żużlowców

Żużel z prędkościami od 70 do 80 kilometrów na godzinę obfitował w mijanki i jazdę w kontakcie. Ten obecny, gdy zawodnicy gnają nawet ponad 120 kilometrów na godzinę na prostych, już taki nie jest. I jeśli teraz maszyna decyduje o wyniku w 80 procentach, to wraz z kolejnymi zmianami (głównie chodzi o tuning silników) te procenty będą rosły.

Już te 80 procent to jest bardzo dużo. Zdaniem Dobruckiego dobrze wyszkolony technicznie zawodnik z ogromną wiedzą o sprzęcie jest jeszcze w stanie dołożyć 10 procent i zmienić proporcje do 70 do 30 na korzyść maszyny. Reklama

Maciej Janowski to zrozumiał

To oznacza ni mniej, ni więcej, że za chwilę definitywnie skończy się era zawodników, którzy wsiadają na motocykl i nic więcej ich nie interesuje. Za chwilę, prezentując taką postawę, niewiele będzie można osiągnąć. Niektórzy już zaczynają to rozumieć. Wystarczy spojrzeć na Macieja Janowskiego, który po latach współpracy i ustawiania sprzętu przez Rafała Haja przeszedł na własny garnuszek. Raz to moderowanie silników wychodzi Janowskiemu lepiej, raz gorzej, ale jak trafi, to jego jazda przypomina kosmos. Wystarczy wspomnieć finał IMP w Lublinie.

Dziś kadra Polski leci na Maltę i w ciemno można założyć, że nie zabraknie tam rozmów o sprzęcie. Dobrucki nawet nie kryje, że bardzo lubi zawodników będących również inżynierami. A jeśli ktoś nim nie jest, to stara się to w nim zaszczepić. Jakby nie spojrzeć dla tych 10 procent warto się zmienić.

Trener kadry Rafał Dobrucki. / Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik w GP Czech 2023. / Paweł Wilczyński