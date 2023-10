Dalszego ciągu nie będzie. „Rozliczę się i odchodzę. To koniec”

To koniec ligowego żużla w Rawiczu? Na pewno koniec pod szyldem Metaliki Recycling Kolejarza, bo szef firmy Sławomir Knop już nie chce dalej wspierać ligowego żużla.

Prezes Kolejarz mówi wprost o swojej przyszłości

- Do końca października rozliczę się z wszystkim za ten sezon i złożę licencyjne papiery, a potem odchodzę. Jeśli ktoś będzie chciał to przejąć, odkupić, to nie będzie się musiał o nic martwić - zauważa Knop.