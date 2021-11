Dali wyraźny sygnał. Interesuje ich tylko medal

Betard Sparta Wrocław wzmocniła się talentami

Sparta głównie postawiła na utrzymanie mistrzowskiego składu. Dużym wzmocnieniem jest niewątpliwie Bartłomiej Kowalski, którego przyjście wywołało wiele kontrowersji. Klub dopiął także transfer Francisa Gustsa. To raczej inwestycja na przyszłość, bo 18-latek ma papiery na jazdę. W nadchodzącym sezonie powinien dostać kilka szans w pierwszym zespole, a głównie pojeździ on w Ekstralidze U-24.

Betard Sparta Wrocław:

Polscy seniorzy: Maciej Janowski, Gleb Czugunow

Zagraniczni seniorzy: Tai Woffinden, Daniel Bewley (U24), Artiom Łaguta, Francis Gusts (U24)

Juniorzy: Bartłomiej Kowalski, Michał Curzytek, Bartosz Curzytek, Mateusz Panicz, Jakub Wiatrowski, Dawid Rybak

Motor Lublin wykonał jeden cenny ruch

Mimo licznych plotek wicemistrz Polski tym razem działał bardzo spokojnie, dokonując jednego wzmocnienia. Wymiana Krzysztofa Buczkowskiego na Maksyma Drabika brzmi jednak bardzo obiecująco. 23-latek miał wprawdzie roczną przerwę, ale raczej nie stracił on umiejętności. Drabik powinien dać zespołowi dużo punktów. I to może być kluczowe w walce o medale.

Motor Lublin:

Polscy seniorzy: Jarosław Hampel, Dominik Kubera (U24), Maksym Drabik (U24)

Zagraniczni seniorzy: Mikkel Michelsen, Grigorij Łaguta

Juniorzy: Wiktor Lampart, Mateusz Cierniak

Moje Bermudy Stal Gorzów napakowana, ale bez juniorki

W Stali utrzymano liderów i dokonano ważnego ruchu na pozycji U24. Patrick Hansen raczej przywiezie dużo więcej punktów, niż w 2021 roku robili to Rafał Karczmarz i Marcus Birkemose. Wisienką na torcie miał być Kowalski. Bez niego formacja juniorska wygląda bardzo blado. W Gorzowie oczekują Oskara Palucha, ale trudno, by 16-latek od razu wszedł na poziom czołowych polskich juniorów.

Moje Bermudy Stal Gorzów:

Polscy seniorzy: Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Wiktor Jasiński (U24)

Zagraniczni seniorzy: Martin Vaculik, Anders Thomsen, Patrick Hansen (U24)

Juniorzy: Oskar Paluch, Oskar Hurysz, Oliwier Ralcewicz, Kamil Pytlewski

Fogo Unia Leszno nie wygląda już tak imponująco

Drużyna, która przez lata dominowała, dziś już nie zachwyca. Przyczyniła się do tego strata Emila Sajfutdinowa. David Bellego może zostać odkryciem sezonu, ale nadal to nie ten kaliber. W Lesznie stawiają też na młodzież. Damian Ratajczak jest gotowy przywozić punkty. Jego koledzy z pary młodzieżowej będą z kolei nabierać doświadczenia.

Fogo Unia Leszno:

Polscy seniorzy: Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej

Zagraniczni seniorzy: Jason Doyle, Jaimon Lidsey (U24), David Bellego, Keynan Rew (U24)

Juniorzy: Damian Ratajczak, Tobiasz Musielak, Olivier Buszkiewicz, Antoni Mencel, Maksym Borowiak, Hubert Jabłoński, Hubert Ścibak

Eltrox Włókniarz Częstochowa (prawie) bez zmian

W Częstochowie działo się niewiele, bo podpisano umowy z zawodnikami, którzy reprezentowali klub w 2021 roku. Odejście Kowalskiego to dla zespołu niewielka strata. Sytuację zmieniło nagłe podpisanie kontraktu warszawskiego z Rune Holtą. Niektórzy nie mogą być już pewni jazdy. Norweg z polskim paszportem jest w stanie powalczyć o miejsce w zespole.

Eltrox Włókniarz Częstochowa:

Polscy seniorzy: Kacper Woryna, Bartosz Smektała (U24), Rune Holta (kontrakt warszawski)

Zagraniczni seniorzy: Leon Madsen, Fredrik Lindgren, Jonas Jeppesen (U24)

Juniorzy: Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki

eWinner Apator Toruń ma jeden cel - medal

Zdecydowanie Apator to król tegorocznego polowania. Skończyła się walka o utrzymanie, teraz torunianie celują w medal. Właśnie po to ściągnięto Emila Sajfutdinowa i Patryka Dudka. Pozostaje tylko kwestia przeciętnej formacji młodzieżowej. Sprowadzono Denisa Zielińskiego, ale nie jest to gwarancja punktów. Może chociaż rywalizacja o skład pomoże juniorom wejść na wyższy poziom.

eWinner Apator Toruń:

Polscy seniorzy: Paweł Przedpełski, Patryk Dudek

Zagraniczni seniorzy: Emil Sajfutdinow, Jack Holder, Robert Lambert (U24)

Juniorzy: Krzysztof Lewandowski, Denis Zieliński, Karol Żupiński, Mateusz Affelt

ZOOleszcz GKM Grudziądz mocniejszy, ale znów bez szału

GKM szczęśliwie utrzymał się w elicie, ale nie wykorzystał szansy na zbudowanie mocnego ekipy. Frederik Jakobsen to oczywiście lepsza opcja na pozycji U24 od Romana Lachbauma. Wadim Tarasienko może natomiast zaskoczyć, bo to zawodnik ambitny, a tego brakowało już Kennethowi Bjerre. Czy roszady znacząco poprawiły jednak jakość zespołu? To teza mocno naciągana. Ponadto bardzo mizernie wygląda skład juniorów.

ZOOleszcz GKM Grudziądz:

Polscy seniorzy: Krzysztof Kasprzak, Przemysław Pawlicki, Norbert Krakowiak (U24)

Zagraniczni seniorzy: Wadim Tarasienko, Nicki Pedersen, Fredrik Jakobsen (U24)

Juniorzy: Kacper Łobodziński, Wiktor Rafalski, Seweryn Orgacki

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski zrobiła co mogła

Po awansie beniaminek postanowił nie kombinować. Nowy w składzie jest Chris Holder. Australijczyk był jedną z najlepszych dostępnych opcji, choć trudno wierzyć, że wróci on do wielkiej formy. Zatrzymanie Hansena graniczyło z cudem, lecz Matias Nielsen powinien solidnie wypełnić lukę po rodaku. Mimo wszystko skład wygląda na najsłabszy w stawce.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski:

Polscy seniorzy: Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński

Zagraniczni seniorzy: Nicolai Klindt, Chris Holder, Oliver Berntzon, Matias Nielsen (U24), Tim Soerensen (U24)

Juniorzy: Sebastian Szostak, Jakub Poczta, Jakub Krawczyk, Kacper Grzelak