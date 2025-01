Dali mu kartkę, pani Ela załatwiła resztę. Dlatego nie chciał wrócić

Marek Cieślak wyjaśnia, dlaczego nie wrócił do Włókniarza Częstochowa

Marek Cieślak wspomina, jak w Unii Tarnów dostał gotowca na złoto

- Jasne, jak dają skład gotowca, to można wymagać. Ja jednak tylko raz miałem taką sytuację, że dostałem, co chciałem. To było przed sezonem 2012, kiedy przeniosłem się z Zielonej Góry do Tarnowa. Spotkałem się z prezesami Grupy Azoty, którzy dali mi kartkę i kazali napisać nazwiska całej drużyny. Wpisałem Hancocka, Kołodzieja, Janowskiego, Gomólskiego i Lamparta, bo pasował do KSM. Madsen i Vaculik już byli, więc poprosiłem, żeby ich zatrzymać. Ta moja kartka trafiła do pani Eli z hasłem: pani to załatwi.