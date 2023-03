Dalej jeździ z rosyjską flagą. Tak to tłumaczy

Wadim Tarasienko wrzucił na Instagrama zdjęcie z treningu. Na jego kevlarze można dostrzec logo z rosyjską flagą. Kibice już to zresztą wyłapali i zwrócili zawodnikowi uwagę, że to kłóci się z tym, co mówił wcześniej.