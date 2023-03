Dał trenerowi swoją złotą kartę. Będą transfery?

Zagar i Krakowiak na celowniku Cieślaka?

Obaj zostali zaproszeni na Mecz Narodów. - Nie wiem. Naprawdę proszę mi uwierzyć. Ja po to mam trenera z najwyższej półki na świecie, żeby on się tym zajmował, zapraszał i decydował. Jego głowa niech boli, jeśli chodzi o żużel, a ja mam tylko zarabiać pieniądze. I na tym cała rzecz polega. Jak są zaproszeni do Łodzi, to na pewno są dobrzy. Marek Cieślak byle kogo by tu nie zaprosił. Z tego co wiem, to pan Krakowiak już u nas raz startował w tym Meczu Narodów - dodał.

Zagar był za drogi?

Działacz został zapytany wprost, dlaczego Słoweniec do tej pory nie znalazł pracy nawet na zapleczu PGE Ekstraligi. - Może miał wysokie aspiracje finansowe? Trudno powiedzieć co nim kierowało, że ma tylko umowę "warszawską". Teraz zamiast 600, chce 300 tysięcy za podpis? To jest już jakiś punkt wyjścia i realna kwota, patrząc na wysokość innych kontraktów. Jeśli to prawda, to pewnie jakiś klub znajdzie - stwiedził Skrzydlewski.

Główny sponsor Orła zaznaczył, że Cieślak w rozmowach z nim nawet nie podejmuje tematu transferów. - Jak pan Marek zdecyduje, że coś takiego jest potrzebne w drużynie, to na pewno przyjdzie do mnie jako pierwszego i o tym powie. Na razie nie mówi, to nie ma tematu. A nawet jak mi powie, to zobaczymy, czy ja jestem w stanie te zachcianki spełnić - wytłumaczył.



Łodzianie sezon zainaugurują w Bydgoszczy, gdzie zmierzą się z jednym z głównych kandydatów do awansu do PGE Ekstraligi - Abramczyk Polonią.