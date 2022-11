Dał mu taki prezent na weselu. Pół Lublina spadło z krzeseł

Od dobrych kilku godzin trwa huczne wesele Bartosza Zmarzlika. Do rodzinnych stron najlepszego żużlowca świata zjechało się wiele znanych osobistości. Są byli i obecni zawodnicy, celebryci oraz klubowi działacze. Zdjęciem pochwalił się już między innymi senator i wieloletni prezes Stali Gorzów - Waldemar Komarnicki. - Kochani, wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życia. Niech zawsze słońce świeci w waszym kierunku - napisał na Facebooku, dodając wzruszający cytat Fawn Weaver.

Kibice są pod wrażeniem. Oryginalny pomysł prezesa Stali

Kibicom Motoru, a zwłaszcza prezesowi - Jakubowi Kępie, po zobaczeniu 27-latka pozującego ze wspomnianą wyżej kartą pokładową, musiało na moment stanąć serce. Racja, może i dziś mówimy o żarcie oraz przekomarzaniu się dwóch ośrodków z różnych części kraju, lecz wizja powrotu wychowanka do Gorzowa wcale nie jest taka nierealna. Po pierwsze, z klubu pozbyto się już większości ludzi byłego prezesa Marka G, którzy w pewnym stopniu doprowadzili do odejścia Zmarzlika. Po drugie, w kuluarach mówi się, iż w Lublinie podpisze on zaledwie roczny kontrakt, więc jeśli tak się stanie, to w listopadzie 2023 będzie wolnym zawodnikiem.