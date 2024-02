Dał koledze robotę. Ciepłe słowa legendy o transferze

Grzegorz Walasek to wychowanek i w pewnym stopniu legenda klubu z Zielonej Góry. Swoje najlepsze lata spędził właśnie w macierzystej drużynie oraz we Włókniarzu Częstochowa. Jego bogata kariera minęła jak za pstryknięciem palców. W tym roku będzie świętował 48. urodziny i już pomału zastanawia się, co będzie robić po zakończeniu przygody ze sportem żużlowym. Na przeciw oczekiwaniom wyszedł właśnie Falubaz. Tam czeka na niego nowa fucha.

Przed nim nowa rola. "Jest mu bliżej do zakończenia ze ściganiem"

Spadek zielonogórskiej drużyny spowodował wiele zmian w klubie. Kibice dostrzegają, że w końcu na lepsze. Wierzą, iż w najbliższych latach uda im się wrócić ponownie do czołówki Ekstraligi. Najbardziej do tej pory chwalony jest Piotr Protasiewicz, który jest nowym dyrektorem sportowym. Udało mu się zbudować istny dream team na pierwszoligowe rozgrywki, które skończyli bez żadnej porażki. Zdaniem ekspertów wykonał również kawał dobrej roboty w poprzednim okienku i Falubaz ma spore szanse na utrzymanie się w najlepszej lidze świata.

Teraz zatrudniono Grzegorza Walaska. Działacze nie ukrywają, że chcą pisać nowy rozdział w oparciu o ludzi związanych emocjonalnie z klubem. Walasek dołączył do sztabu szkoleniowego. Na razie będzie łączyć pracę w Falubazie z jazdą dla INNPRO ROW-u Rybnik w Metalkas 2. Ekstralidze. - Jest mu bliżej do zakończenia przygody ze ściganiem i myślę, że to fajny moment, że to może być dla niego plan na przyszłość. Dziś trudno przewidzieć, czy się w tym sprawdzi, czy sprawi mu to radość, bo ja trochę tego spróbowałem i to nie jest łatwy kawałek chleba - skomentował Piotr Protasiewicz w rozmowie z telewizją klubową.