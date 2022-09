Dał drużynie awans do finału. Po chwili oblali go piwem!

Gomólski jechał o finał dla PSŻ-u, ale presji nie czuł

Gomólski podzielił się po meczu wrażeniami z tamtego momentu. - Wiedziałem o co jedziemy, ale podszedłem do tego spokojnie. Po przerwanych biegach zawsze start mi nie wychodzi, ale wiedziałem, że mam naprawdę fajne pole startowe. Chyba w dwunastym biegu też startowałem z czwartego pola i po biegu powiedziałem mechanikom, że źle się na nim ustawiłem i jak dostanę w czternastym biegu czwarte pole, to wygram bieg - referował Gomólski.

Żużlowiec SpecHouse PSŻ-u Poznań, jak powiedział, tak zrobił. - Rzeczywiście stanąłem w tym miejscu, w którym chciałem. W sumie to dwa razy, bo bieg był powtarzany, ale znalazłem to fajne miejsce i wygrałem. To był jeden z moich najlepszych startów dzisiaj. W trakcie zawodów cały czas czegoś mi brakowało, ale ten ostatni bieg naprawdę fajnie mi wyszedł i to dwa razy - cieszył się Kacper Gomólski.