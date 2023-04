Dajmy im spokój. To dopiero początek [FELIETON]

W pierwszych meczach jednak często było widać ten brak objeżdżenia. To, że zawodnicy nie za bardzo mieli wcześniej gdzie nabrać wprawy i naturalności potrzebnej do tego, by rywalizować spod taśmy. Oczywiście, było kilka fajnych biegów. Niemniej moim okiem widoczne były pewne braki. Wiemy przecież, że niektórym pogoda całkowicie pokrzyżowała plany przygotowawcze do ligi. To musi się odbić na zespole.

Szybka Kontra. Prezent na święta. Czy stać ich na cud? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Wielki powrót mistrza. To był szok

Oczywiście ja również jestem pod wrażeniem tego, co w sobotni wieczór zrobił Nicki Pedersen. 18 punktów w pierwszym meczu po tak fatalnej kontuzji, to jest jakiś odlot, kosmos. Ostatnio krytykowałem go za określone zachowania, takie jak obrażanie mechanika i operatora kamery, ale klasy sportowej odmówić mu nie można. To jeden z największych w historii, bez dwóch zdań. 46 lat, taki uraz, a on wraca po prostu do najlepszej ligi świata i zdobywa duży komplet punktów. Pokłony. Fantastyczny występ fantastycznego zawodnika.

Niestety ledwo ruszyliśmy, a już mamy kontuzje. Niezdolny do jazdy był Kacper Woryna, który w Grudziądzu nie przejechał nawet jednego biegu. Szkoda, oby przerwa trwała jak najkrócej. Woryna już jest dla mnie gwiazdą PGE Ekstraligi. Zrobił wielki postęp. Uraz też u Tobiasza Musielaka. Oby złamany obojczyk wyleczył jak najszybciej. Zdrowia też dla Sebastiana Szostaka. I przy okazji apel do kibiców. Nie krytykujmy zawodników za słabe występy w pierwszej kolejce. I nie chodzi tu tylko o to, że jest okres świąteczny. Oni też potrzebują czasu.

Jakub Miśkowiak na podium / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Jakub Miśkowiak / Patryk Kowalski / Flipper Jarosław Pabijan