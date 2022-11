Czystka w klubie? Prezes puszcza oko do Zmarzlika

Usunięcie Turka, to początek czyszczenia Stali Gorzów z ludzi Grzyba

Nowy prezes Stali Gorzów "sprząta" klub

Sprzątanie zaczyna się od pana Turka, ale na nim się nie skończy. On sam we wpisie na Facebooku zrobił coś, co można nazwać "pocałunkiem śmierci". Wymienił bowiem kilka nazwisk i podziękował tym ludziom za współpracę. Tym samym odkrył jednak karty i pokazał, kto jest człowiekiem byłego prezesa Grzyba.

Za chwilę będą kolejne dymisje w Stali Gorzów

Za chwilę można się spodziewać odwołania z rady nadzorczej Klaudiusza Mirkowskiego, bo to były bliski współpracownik pana Grzyba, jego przyjaciel. Jeśli będą potrzebne kolejne zmiany w radzie, to do nich dojdzie. Prezes Sadowski musi opanować radę, bo ta odwołuje członków zarządu. A w zarządzie mamy takich ludzi jak Sławomir Matuszak czy Robert Dwernicki. Obu ich wprowadził Grzyb, a Turek im dziękował. W ciemno można założyć, że wkrótce obaj znikną z zarządu.

Poprzednik prezesa Sadowskiego robił to samo

A już poza wszystkim, to obecne ruchy prezesa Stali należy traktować, jako puszczanie oka do Zmarzlika. Jeśli mówi się, że odszedł on właśnie do Motoru Lublin przez Grzyba i jego ludzi, to wyczyszczenie teraz klubu z tych osób stwarza szansę na powrót Zmarzlika. Zresztą on miał wyraźnie dać do zrozumienia, czego oczekuje, by znów związać się ze Stalą.