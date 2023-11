Czystka w klubach 1 Ligi. Prezesi bez litości dla zawodników

Buczkowski jest tylko jeden

Nadwyżka zawodników sprawiła, że kluby mogły w nich przebierać. Do 1 Ligi zeszło aż siedmiu żużlowców z PGE Ekstraligi, którzy tam nie znaleźli pracy, ale na zapleczu ich przygarnięto. I to wcale nie za jakieś kosmiczne pieniądze. Stawka pół miliona za podpis i 5 tysięcy za punkt była nieprzekraczalna. Wyjątkiem jest Buczkowski, ale jak to powiedział jeden z menadżerów: "Buczkowski jest tylko jeden".

Kredyt w 1 Lidze. Nie ma czegoś takiego

Zawodnicy zapamiętają to okno na długo

Najwięcej, bo dwóch zawodników zatrzymała Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Tam apetyt na zmiany był większy. Klub do końca walczył o jednego z dwóch Australijczyków (Kurtz, Rohan Tungate), ale żaden nie dał się skusić, więc z braku laku został Andreas Lyager. Gdyby nie to, on też dziś musiałby się przymierzać do 2 Ligi.