Czyste szaleństwo. Stracą juniora, ale mogą przytulić pół miliona

Krawczyk pożegnał się z Ostrowem

Minimalne szanse na pozostanie Krawczyka pojawiłyby się, gdyby ostrowianie awansowali do elity, ale w to chyba mało kto wierzy. Arged Malesa nie jest wymieniana w gronie faworytów na włączenie się do walki o PGE Ekstraligę, a i sam zawodnik będzie wolał poznać swoją przyszłość wcześniej. - Nie chcę składać żadnych deklaracji, ale z decyzją na pewno nie będę czekał do końca rozgrywek. - dodawał.