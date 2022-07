Motor Lublin już od dwóch lat kusi Bartosza Zmarzlika

Zmarzlik od dwóch lat jest kuszony przez Motor Lublin. Rok temu klub ze wschodu Polski kładł na stole o blisko 300 tysięcy więcej niż to, co ostatecznie dała Stal. Zmarzlik wtedy jednak się nie zdecydował.

Jednak wiadomość o zatrzymaniu prezesa Marka G. miała zasiać ziarno niepewności. Z drugiej strony nowym prezesem został Waldemar Sadowski, człowiek bardzo lubiany przez rodzinę Zmarzlików, jeden z pierwszych sponsorów Pawła Zmarzlika, brata Bartosza. To z pewnością jest argument za pozostaniem mistrza w Stali. Duże znaczenie będzie miała jednak kasa. Nowy prezes już zdążył wysłać wiele uspokajających sygnałów w tym temacie, ale wiemy też, że wciąż robi on inwentaryzację w klubie i sprawdza faktyczny stan finansów.

Motor Lublin chce przebić ofertę Moje Bermudy Stali Gorzów

Na wyniki inwentaryzacji czeka nie tylko Zmarzlik, ale i też inni zawodnicy. Zacznijmy od Bartosza, o którym spekuluje się, że już podpisał zobowiązanie do startów w Motorze, że miał to zrobić jeszcze w ostatnich dniach urzędowania Marka G.. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Zmarzlik nawet, jakby ogłosił w dniu otwarcia okna transferowego, że jest do wzięcia, to nie mógłby się opędzić od ofert. Inna sprawa, że teraz Motor ma kusić jeszcze większą przebitką obecnego kontraktu Stali, który ma gwarantować Zmarzlikowi roczne zarobki na poziomie 4,5 miliona złotych.