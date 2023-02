Czy za prezesem pójdzie jego perełka? To zmieni wszystko

Mają Rew, dołączy jeszcze Borowiak?

Przyjazne relacje pomiędzy działaczami z Leszna i Gdańska nie są nowością. Już w listopadzie kluby doszły do porozumienia odnośnie warunków rocznego wypożyczenia Keynana Rew, który był na celowniku także innych pierwszoligowych klubów. Wybór jednak padł na Zdunek Wybrzeże, gdzie młody Kangur może rozwinąć skrzydła i być nawet jednym z liderów zespołu. Jak co roku, w Fogo Unii jest nadwyżka juniorów i kto wie, czy prezes Rusiecki nie spojrzy przychylnym okiem na klub, którego właśnie został sponsorem.



Borowiaka w ostatnich miesiącach łączono z wypożyczeniem do Stelmet Falubazu. Zielonogórzanie sięgnęli jednak po Michała Curzytka i wydawało się, że opcja z Borowiakiem jest już wykluczona. Natomiast ustaliliśmy, że faworyt do awansu nadal jest na łowach. Głównie dlatego, że potrzebuje trzech mocnych juniorów, bo chce wrócić do koncepcji składu, jaka obowiązywała przed spadkiem z PGE Ekstraligi. Wtedy w składzie było trzech młodzieżowców. Dwóch na pozycjach juniorskich, jeden jako rezerwowy pod numerami 8 i 16.

