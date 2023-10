Czy to naprawdę możliwe? Rozważają transfer wroga numer jeden

Kibice go nienawidzą. Jak oni zareagują?

W Bydgoszczy nastawienie do ewentualnego transferu Pedersena jest średnie. Ten zawodnik nie jest tam lubiany, mówiąc delikatnie. A wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy to świeżo koronowany mistrz Pedersen w swoim stylu wcisnął w płot miejscowego juniora, Krystiana Klechę. Później jeszcze kilka razy bardzo ostro jeździł z miejscowymi zawodnikami. Przez długie lata na stadionie Polonii witały go wielkie gwizdy, a gdy wygrał tam jeden z turniejów GP, spikerowi aż trudno było się przebić, by wyczytać nazwisko zwycięzcy. A Nicki nic sobie z tego nie robił.