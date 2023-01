Czy to na pewno technologia? Te dane szokują

Kiedyś to nie był problem

Co ciekawe, to typowe dla zawodów w Polsce. We wrześniu przed słynnym turniejem Night of the fights w Cloppenburgu dosłownie lunęło. Zastanawialiśmy się, czy jest sens tam jechać. Na miejscu zastaliśmy totalnie zalany tor, ale nikt nie miał z tym problemów. Zawodnicy po prostu poczekali aż obsługa doprowadzi go do odpowiedniego stanu, a potem stworzyli świetne widowisko. Da się, ale trzeba chcieć. A w Polsce jak wiemy, zawodnicy nie zawsze chcą.