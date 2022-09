Czy to na pewno skład na awans? Kibice mają wątpliwości

Nie są pewni, czy to wystarczy

Wątpliwości kibiców Polonii budzą przede wszystkim nazwiska doparowych. Daniel Jeleniewski podniósł sobie notowania udaną końcówką sezonu, ale miał co najmniej kilka występów bardzo kiepskich. Za rok margines błędu zmniejszy się do absolutnego minimum. Drugim polskim seniorem ma być Szymon Szlauderbach, który co prawda harmonijnie się rozwija, ale żadnym gwarantem punktów nie jest.