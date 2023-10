Czy to koniec mistrza Polski? Do tego nawołuje senator z opozycji

Jak nie zabiorą im milionów, to będzie trzecie złoto

Wiele wskazuje na to, że za rok dysponujący budżetem 25 milionów złotych Motor znowu wygra ligę. Drużyna, w której jeździ 4-krotny mistrz świata Bartosza Zmarzlik (jego kontrakt opiewa na 6 milionów) powinna być mocniejsza niż teraz. Motor już pochwalił się zakupem najlepszego zawodnika 1. Ligi Wiktora Przyjemskiego. To jedno z tych "złotych dzieci" polskiego żużla. Już teraz eksperci mówią, że zrobi różnicę.

Prezes Motoru nie komentuje słów Komarnickiego

- Też mógłbym być niezadowolony z faktu, że spółki są z Motorem, bo wiadomo, że moje serce bije dla Sparty Wrocław. Nigdy jednak nie powiedziałbym tego, co pan Komarnicki. To są bardzo groźne i niebezpieczne słowa. To może przyblokować spółki. W przyszłości ich prezesi mogą już tak chętnie nie dawać pieniędzy na żużlowe kluby, widząc, co tu się dzieje. Nikt nie będzie chciał mieć kłopotów - uważa Czarnecki.