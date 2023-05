Czy to koniec chłopaka, który miał zachwycić całą Europę?

Jeszcze nie tak dawno Tadeusz Zdunek mówił o Karolu Żupińskim, że to największy talent w Polsce. I rzeczywiście, jego początkowe lata kariery wskazywały na to, że mamy do czynienia z bardzo zdolnym chłopakiem. Im dalej jednak, tym szło gorzej. Obecnie Żupiński ma 21 lat i wozi trzy zera w meczu 1. Ligi. Niewiele wskazuje na to, że z tego talentu rzeczywiście coś będzie.