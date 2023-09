Czy to już koniec? Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Adrian Miedziński kończy żużlową karierę? To na razie jedynie przypuszczenia, bo sam zawodnik oficjalnie tego nie zakomunikował, ale po pierwsze nie słychać o żadnych rozmowach klubów z wychowankiem Apatora, a po drugie on sam ma w różnych rozmowach między wierszami dawać właśnie to do zrozumienia. W sezonie 2023 Miedziński wrócił po paskudnym upadku w Zielonej Górze, ale na torze zupełnie nie był sobą. To już nawet nie chodzi o punkty, ale o styl jazdy. Ostrożny, spokojny, kompletnie niepodobny do tego żużlowca.