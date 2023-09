Czy to będzie pożegnanie Polaków z Grand Prix?

Dudek już nie ma żadnych szans

Awans Pawlickiego do cyklu właściwie zatrzasnąłby drzwi pozostałym Polakom na stałą dziką kartę . Wtedy byłoby ich trzech i organizatorzy raczej nie znaleźliby czwartego miejsca dla naszego reprezentanta. A trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że kolejce do zaproszenia do udziału w mistrzostwach świata czekają jeszcze inni Biało-Czerwoni z Dominikiem Kuberą czy Januszem Kołodziejem na czele . Szanse Dudkowi możemy raczej już teraz odebrać . Dziką kartę dostał przed rokiem i jej nie wykorzystał. Jest to jeden z jego najtrudniejszych sezonów w karierze, co było również widać po występach byłego wicemistrza świata w rozgrywkach ligowych . W Grand Prix lepiej nie jest. Dudek tylko raz wszedł do finału, a dwukrotnie zatrzymywał się na wyścigach półfinałowych. To za mało na utrzymanie, przed toruńską rundą zajmuje jedenaste miejsce w klasyfikacji.

Janowski w Toruniu nie wystąpi, ale...

W obsadzie turnieju dojdzie do kilku zmian z powodu kontuzji. Kolejny raz na liście startowej zabraknie Janowskiego, który podczas półfinału PGE Ekstraligi Betard Sparta - For Nature Solutions KS Apator doznał urazu nogi. Opuścił dwa finały, a także turniej w Vojens. Kontuzja nie ma jednak wpływu na brak utrzymania Janowskiego w GP, bo już wcześniej nie miał na to szans. Jako zeszłoroczny brązowy medalista Polak może liczyć na dar od losu i zaproszenie na przyszły rok.



Janowski w tym sezonie tylko raz wywalczył przepustkę do półfinału. W pozostałych rundach odpadał już po rundzie zasadniczej. W Grand Prix dopadła go jakaś niemoc. Jeśli za rok zabraknie go w cyklu, to będzie nam ciężko się do tego przyzwyczaić. Jest stałym uczestnikiem od 2015 roku.