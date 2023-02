Czy ten transfer wszystko zamyka? Czy to koniec zakupów?

Curzytek zamiast Borowiaka? A może jedno i drugie?

Jednak zamiast Maksyma Borowiaka z Unii, bo to na niego miał Falubaz apetyt, do Zielonej Góry trafił Michał Curzytek z Betard Sparty Wrocław. Jeśli do tego dodamy wracającego po kontuzji Dawida Rempałę, to można stwierdzić, że Falubaz zamknął temat juniorów.