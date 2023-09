Czy taki mecz ma sens? Były żużlowiec mówi o lepszym rozwiązaniu

W głowie znacznej większości sportowców jest to, że liczy się tylko zwycięstwo danych zawodach, sezonie czy turnieju. Rzecz jasna jest spore grono tych, którzy ucieszą się z każdego medalu. Dotyczy to jednak głównie zawodników nietypowanych jako mogących włączyć się do walki o podium. Wówczas, gdy pojawia się u nich szansa na życiowy sukces, biorą co los da. Zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, gdy brązowy medal zdobywa ktoś, kto był faworytem do złota. Jego taki "sukces" praktycznie w ogóle nie cieszy. Mało tego - jest to wręcz porażka. Wielokrotnie widać to zresztą po minie podczas dekoracji.