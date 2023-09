Czy ta wypowiedź będzie kosztować mistrza świata miejsce w składzie?

W następnym sezonie Daniel Bewley nie będzie już zawodnikiem do lat 24 (w Sparcie na tej pozycji ma startować Bartłomiej Kowalski), dlatego bardzo szybko pojawiły się spekulacje, że jeden zawodnik z czwórki seniorów pożegna się z wrocławskim klubem już po sezonie 2023. Maciej Janowski i Artiom Łaguta byli raczej nietykalni. Prezes Rusko długo zastanawiał się, czy dać kolejną szansę Piotrowi Pawlickiemu, czy Taiowi Woffindenowi .

Takiego show jeszcze w tej lidze nie było. Utytułowany trener patrzył z zazdrością



Kilka tygodni temu Pawlicki zaczął się rozglądać za nowym klubem, więc już wtedy stało się jasne, że to on rozstanie się ze Spartą. Do tej pory nikt z wrocławskiego klubu nie wytłumaczył powodów tej decyzji, jednak mogły zadecydować tylko względy sportowe. Pawlicki wykręcił dopiero szóstą średnią biegową w drużynie - 1,701. Skuteczniejszy był nawet junior Kowalski.