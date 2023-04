Czy Polacy odczarują stolicę? Dlaczego to takie trudne

Zmarzlik numerem jeden na świecie

Zmarzlik zdobywał tytuł mistrza świata trzykrotnie w ciągu czterech ostatnich lat. W Warszawie jednak częściej tracił punkty niż zyskiwał do swoich rywali. - Jeden turniej to tylko środek do realizacji celu. Nie nakładajmy jednak presji na tych chłopakach, ponieważ oni mają już to w głowie. Na wynik w GP składa się wiele różnych zdarzeń. Samo wejście do finału jest już światową selekcją - komentuje Jacek Frątczak, były żużlowy menedżer.