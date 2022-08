Czy oni powariowali? Polacy znów mają pod górkę

Wielkimi krokami zbliżamy się do jednej z najważniejszych indywidualnych imprez obecnie trwającego sezonu. Już w najbliższą sobotę w Glasgow o przepustkę do elitarnego cyklu Grand Prix powalczy najlepsza szesnastka wyłoniona z wcześniejszych turniejów eliminacyjnych. W gronie szczęśliwców znalazło się aż dwóch Orłów, którzy nie są bez szans. Mowa o robiących furorę w PGE Ekstralidze Dominiku Kuberze oraz Szymonie Woźniaku. Obu niewątpliwie stać na historyczny sukces i milowy krok w bogatej już karierze.

Trzeba wydać spore pieniądze

Niestety na tym kończą się dobre wieści dla polskich kibiców. Wiele wskazuje na to, że większość z nich w najbliższy weekend czeka co najwyżej odświeżanie relacji tekstowej. Co prawda organizatorzy szykują transmisję w ramach PPV, ale jej cena w przeliczeniu na złotówki po prostu zwala z nóg. Może i piętnaście funtów dla miejscowych to nie jest żaden wielki wydatek, lecz w przypadku naszych fanów to koszt około 83 złotych. Dla porównania w podobnej cenie można przez dwa miesiące legalnie oglądać PGE Ekstraligę czy chociażby prawie cały cykl Grand Prix i towarzyszące mu SGP2 oraz SGP3.