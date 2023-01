Czy oni myślą, że tam jest studnia bez dna?

Prezes Wilków Krosno ogłosił koniec zakupów, ale są tacy, co nie wierzą

Jakby faktycznie Krosno dorzuciło Tarasienkę i Świercza, to postawiłoby GKM pod ścianą. Pozostaje jednak pytanie, czy Wilki jeszcze na to stać? Osoby spekulujące o transferach zachowują się tak, jakby budżet Wilków był studnią bez dna. Tak jednak nie jest.

Cellfast Wilki mają około 10 milionów na zawodników

Na ten moment Wilki, według naszej wiedzy, mają około 15 milionów na ten sezon. Na wszystko, a więc także na drużynę U-24, na szkolenie i sprawy organizacyjne. Około 10 mogą najpewniej przeznaczyć na kadrę pierwszego zespołu. I z informacji jakie do nas docierają, wynika, że ta kwota została już dawno rozdysponowana i na więcej nie ma. To by znaczyło, że doniesienie o przyjściu Tarasienki czy nawet Świercza można między bajki włożyć.

Inna sprawa, że z teamu Świercza docierają informacje o rozmowach Wilków z Unią Tarnów (klub ma prawo do 360 tysięcy złotych ekwiwalentu za zawodnika). Być może jest tak, że podpisana niedawno przez Wilki umowa z Marmą Polskie Folie przyniosła dodatkowe wpływy do budżetu i jest w nim kasa na wydatek ekstra. Zdecydowanie jednak chodzi o wydatek na poziomie 500-600 tysięcy (to by wystarczyło na Świercza), a nie milion czy więcej złotych (tyle trzeba by wyłożyć na Tarasienkę).