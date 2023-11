Czy oni już mogą się bać? Te liczby nie pozostawiają złudzeń

Nie ma co ukrywać - w Gorzowie część osób wątpiła w to, czy Oskar Fajfer da radę w PGE Ekstralidze. Choć od dawna "pukał" do jej bram, to jednak końcówkę np. sezonu 2022 miał już gorszą i to dawało podstawy do myślenia, że w PGE Ekstralidze może nie być tak kolorowo. Fajfer jednak błyskawicznie się zaaklimatyzował, zaliczył świetnie wejście w sezon, a potem - poza pojedynczymi wpadkami - utrzymywał równą formę. Zakończył ligę ze średnią 1,763. To zdecydowanie spełnienie oczekiwań.