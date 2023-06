Czy mamy przesyt żużla? Tam ludzie zniknęli z trybun

Mają żużla po uszy, więc nie chce im się chodzić?

Turniej IMP w Rzeszowie oglądało niespełna osiem tysięcy kibiców. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jest to ośrodek drugoligowy, wcale nie wydaje się to tak złym wynikiem. Ale jako że w 2. Lidze nie ma szans na co dzień obejrzeć takich zawodników, jak Zmarzlik, Janowski, Pawlicki czy Dudek, to kibiców powinno było przyjść więcej. Tym bardziej, że termin był dogodny - święto wolne od pracy. Liczby w niektórych ośrodkach ekstraligowych też nie wyglądają za dobrze. Rzućmy okiem na przykład na takie Leszno czy Toruń. Na tych pierwszych chodzi średnio nieco ponad 6000 kibiców, a na drugich nieco ponad 8000. To nie są liczby powalające. Problemów z frekwencją nie ma we Wrocławiu, Lublinie czy Krośnie, bo tam praktycznie zawsze jest pełny stadion.