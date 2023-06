Czy ktoś zatrzyma Polaków? Tu nie mają sobie równych

O ile w Speedway Grand Prix jak do tej pory mieliśmy zaledwie trzech mistrzów świata, o tyle w zmaganiach przeznaczonych dla młodzieżowców jesteśmy potęgą przed duże "P". W całej historii rywalizacji "biało-czerwoni" zdobyli aż 38 medali, co daje im pierwsze miejsce w rankingu wszech czasów. Dla porównania druga Australia ma tych krążków "zaledwie" piętnaście. W 2023 roku oczywiście znów mamy apetyt na kolejne złoto, a postarają się je wywalczyć Bartłomiej Kowalski, Mateusz Cierniak oraz Damian Ratajczak. Drugi z wymienionych zawodników to zresztą obecny czempion i to w nim upatrujemy największe nadzieje na końcowy sukces.

Pierwszy krok do obrony tytułu reprezentant Platinum Motoru może wykonać w piątkowy wieczór. W Pradze odbędzie się bowiem inauguracyjna runda SGP2. Czy Polaka czekają łatwe zawody? Nic z tych rzeczy. Raz, że na liście startowej znajduje się paru utalentowanych juniorów. Dwa, że jak na razie w barwach lubelskiej drużyny często miesza on lepsze i gorsze biegi. Poza tym Cierniaka mogą pokonać przecież inni nasi kadrowicze. Chociażby Bartłomiej Kowalski to jak na razie jedno z największych pozytywnych zaskoczeń w PGE Ekstralidze. Kto zwycięży na słynnej Markecie? Dowiecie się włączając Playera o godzinie 19:00.

Fredrik Lindgren podbije stolicę kolejnego kraju?

Dzień później miejsce młodzieżowców zajmą najlepsi zawodnicy globu, którzy także w stolicy Czech powalczą o punkty do klasyfikacji generalnej seniorskiego cyklu Speedway Grand Prix. Jak na razie ten rok kapitalnie układa się dla Bartosza Zmarzlika, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Tuż za jego plecami czai się jednak równie świetnie dysponowany Fredrik Lindgren. Widać, że transfer do Platinum Motoru podziałał na niego motywująco i nasz trzykrotny czempion musi mieć się na baczności. Szwed błysnął zwłaszcza na PGE Narodowym, wygrywając na potężnym obiekcie po raz drugi w karierze. Z pewnością w Pradze zechce podtrzymać on dobrą serię. O tym czy misja zakończy się powodzeniem przekonamy się w sobotę od godziny 19:00. Transmisja w Playerze.

Piękny żużlowy weekend zakończy się w Polsce, ponieważ w niedzielę tradycyjnie zaplanowano dwa pojedynki w najlepszej lidze świata. ZOOLeszcz GKM Grudziądz o godzinie 16:30 podejmie osłabiony brakiem Dominika Kubery Platinum Motor. Wieczorem Fogo Unia Leszno zmierzy się z ebut.pl Stalą Gorzów.

Telewizyjny rozkład jazdy na najbliższy weekend:

PIĄTEK:

Speedway Grand Prix 2:

1. runda SGP2 w Pradze, godz. 19:00, Eurosport Extra w Playerze

SOBOTA:

Speedway Grand Prix:

Kwalifikacje do Grand Prix Czech, godz. 13:00, Eurosport Extra w Playerze

Grand Prix Czech w Pradze, godz. 19:00, Eurosport Extra w Playerze

1. Liga Żużlowa:

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Invest House Plus PSŻ Poznań, godz. 16:30, Canal+ Sport 5

Enea Falubaz Zielona Góra - H.Skrzydlewska Orzeł Łódź, godz. 16:30, Canal+ Online

2. Liga Żużlowa:

Start Gniezno - Grupa Azoty Unia Tarnów, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

NIEDZIELA:

PGE Ekstraliga:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Platinum Motor Lublin, godz. 16:30, Eleven Sports 1

Fogo Unia Leszno - ebut.pl Stal Gorzów, godz. 19:15, Canal+ Sport 5

1. Liga Żużlowa:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów, godz. 14:00, Canal+ Sport 5

ROW Rybnik - Trans MF Landshut Devils, godz. 14:00, Canal+ Online

PONIEDZIAŁEK:

Magazyn PGE Ekstraligi, godz. 21:00, Eleven Sports 1

Mateusz Cierniak / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

