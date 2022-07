Czy kibice zaakceptują transfer Zmarzlika do Motoru?

Nerwowe wyczekiwanie na decyzję Zmarzlika

Trudno więc stwierdzić, jak ostatecznie do całej sprawy podejdzie sam zainteresowany. Z pewnością kusi go perspektywa spróbowania czegoś nowego. W przeszłości zmiana barw klubowych dodawała przysłowiowego kopa wielu zawodnikom. Ostatnim przykładem jest Patryk Dudek, który po przenosinach z Falubazu do Apatora poprawił swoje wyniki.

- Moim zdaniem on się w ogóle nie musi tłumaczyć. Jeśli do tego transferu finalnie dojdzie, to w gestii lokalnego środowiska powinno być odpowiednie pożegnanie i podziękowanie za lata startów swoje gwieździe. Pamiętajmy, że Bartosz wykonuje swój zawód. Każdy z nas, gdyby otrzymał lepszą ofertę finansową, z pewnością by się nad nią pochylił i mocno rozważył - uważa Wojciech Dankiewicz, ekspert telewizyjny.