Czy jemu się jeszcze chce? Tytuł jest w jego rękach [FELIETON]

Betard Sparta Wrocław to największy faworyt do złota w PGE Ekstralidze . Na papierze mają wszystko - wielkie gwiazdy, mistrzów świata i świetnego juniora. Czający się z tyłu Motor Lublin też ma jednak poważne atuty. Tak ciekawie zapowiadającej się walki o Drużynowe Mistrzostwo Polski nie było już dawno.

Czy jemu się ciągle chce bawić w żużel?

Generalnie wielkie słowa uznania należą się prezesowi Sparty Andrzejowi Rusko, który znów zbudował mistrzowski skład i po niepowodzeniu w 2022 roku znów może sięgnąć ze swoim klubem po złoto. Jeśli ktoś by mnie zapytał o głównego faworyta zbliżającego się sezonu, to wskazałbym właśnie na wrocławian . Tyle tylko, że jedno nazwisko w drużynie Dariusza Śledzia wzbudza moją wątpliwość.

Chodzi o Taia Woffindena. Nie wiem, czy jemu ciągle chce się bawić w żużel na poważnie. To klasowy zawodnik, który nawet na pół gwizdka byłby w stanie zdobywać punkty w PGE Ekstralidze, ale Sparta do złota potrzebuje Brytyjczyka zdobywającego średnio minimum 10 punktów. Piszę o zaangażowaniu, takim głodzie sukcesów, bo różne informacje docierają do nas w jego kontekście. A niegdyś wielki mistrz Tony Rickardsson mówił, że jeśli w żużlu chce się święcić sukcesy, to trzeba żyć tą dyscypliną na sto procent. Nie ma miejsca na półśrodki.